برلماني: نمتلك كثيرا من المخلفات الإلكترونية.. والمصريون لا يدركون قيمتها

قال النائب سيد حجازي عضو لجنة البيئة والطاقة إن مصر تمتلك العديد من المخلفات الإلكترونية، مشيرا الي أن كثيرا من المصريين لا يدركون قيمة وأهمية هذه الثروة لذلك يتم التعامل معها بشكل خاطيء يعود بالضرر عليهم.





وأضاف حجازي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذه المخلفاء سواء كانت بطاريات او أجهزه الإلكترونية، يخرج منها إنبعاثات خطيرة ضارة بصاحبها والبيئة، موضحا كثرتها في البيوت المصرية غير مفيد في شيء.



