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فيديوجراف | طبيب الموت .. كريستوفر دانتش

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:55 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
كريستوفر دانتش ولد عام 1971 بمونتانا، حصل على شهادته الجامعية في الطب من جامعة ممفيس والماجستير والدكتوراه من جامعة تينيسي، تخصص في جراحة الأعصاب والجراحة العامة.

دانتش كان طبيبًا ناجحًا يدير مختبرين وجمع ملايين الدولارات، إلا أنه في عام 2006 بدأ في الانهيار وتعاطي المخدرات، ورفض الخضوع للعلاج.

معظم المراكز التي عمل بها قامت بفصله عام 2011، لكنه انضم لمعهد لجراحة العمود الفقري في دالاس، وعلى مدار عامين تولى علاج 38 مريضًا، إلا أن نتائج علاجه كانت صادمة، يمكنك معرفة تفاصيل القصة من خلال الفيديوجراف.
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