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حوادث

مدير أمن البحيرة يتفقد الإجراءات التأمينية لكنائس أبو حمص.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:13 م
مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة يتفقد الإجراءات التأمينية لكنائس أبو حمص
جمالات الدمنهورى
قام اللواء جمال الرشيدي - مدير أمن البحيرة، بزيارة مفاجئة للمرور على مركز شرطة أبو حمص وخدمات تأمين الكنائس وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.

وتابع "الرشيدى" خلال جولته على قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر للبوابات الإلكترونية لتحقيق أعلى درجات التأمين، كما تابع تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بمركز شرطة أبو حمص.

وحث مدير الأمن الجميع على بذل الجهد واليقظة التامة وضبط كل مايخل بالأمن العام وتوسيع دائرة الاشتباه وحسن معاملة المواطنين.
مدير أمن البحيرة يتفقد الإجراءات التأمينية لكنائس أبو حمص.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد الإجراءات التأمينية لكنائس أبو حمص.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد الإجراءات التأمينية لكنائس أبو حمص.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد الإجراءات التأمينية لكنائس أبو حمص.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد الإجراءات التأمينية لكنائس أبو حمص.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد الإجراءات التأمينية لكنائس أبو حمص.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد الإجراءات التأمينية لكنائس أبو حمص.. صور
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