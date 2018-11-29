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محافظات

الكشف على 105 أطفال ضمن مبادرة عيون أطفالنا بقرى أبو قرقاص ..صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:21 م
الكشف على 105 طفل
الكشف على 105 طفل ضمن مبادرة عيون أطفالنا
أيمن رياض
قالت أميرة عبد الفتاح مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 105 أطفال من مدارس التعليم المجتمعي بقرى مركز أبوقرقاص وذلك ضمن مبادرة (من أجل عيون أطفالنا) والتي تستهدف فحص وعلاج 3 آلاف طفل بمدارس التعليم المجتمعي والصم والبكم ومؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى قرى المنيا.

جاء ذلك خلال قافلة طبية علاجية لفحص وعلاج العيون تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والهيئة القبطية الإنجيلية.

وأوضحت مدير الإدارة أن المبادرة تسلط الضوء على قضية العيون كأحد مسببات العمى والوصول إلى فئات الأطفال من ذوى الإعاقة والأشد فقرًا والمعرضين للخطر والإهمال، لافتة إلى أن القافلة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الخاصة بالعيون من فحص واكتشاف لأمراض العيون وإجراء عمليات جراحية مع المتابعة لتلك الحالات.

وأضافت مدير الإدارة أن الهيئة قامت بعمل نظارات طبية لـ9 أطفال من ضعاف البصر فيما قام متبرعان بعمل 20 نظارة طبية لطلاب آخرين كما تم صرف علاج بالمجان لعدد من الحالات التي تعانى من أمراض الرمد الصديدي وارتخاء الجفن والحساسية.
الكشف على 105 أطفال ضمن مبادرة عيون أطفالنا بقرى أبو قرقاص ..صور
الكشف على 105 أطفال ضمن مبادرة عيون أطفالنا بقرى أبو قرقاص ..صور
الكشف على 105 أطفال ضمن مبادرة عيون أطفالنا بقرى أبو قرقاص ..صور
الكشف على 105 أطفال ضمن مبادرة عيون أطفالنا بقرى أبو قرقاص ..صور
الكشف على 105 أطفال ضمن مبادرة عيون أطفالنا بقرى أبو قرقاص ..صور
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