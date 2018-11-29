قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بـ8 ملايين و700 ألف جنيه

كشف المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس الأمانة العامة، أن الهيئة حصلت على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بإعادة طرح 21 ألف فدان ببورسعيد للبيع.



وأضاف أن إعادة الطرح، ضخ للميزانية العامة مبلغ 8 ملايين و700 ألف جنيه في الخزانة العامة للدولة.



وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في الشق العاجل في الدعوى رقم 7530 لسنة 73ق التي أقامها بعض المواطنين ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وآخرين بصفاتهم، بقبول الدعوى شكلًا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.



ترجع وقائع القضية إلى إقامة بعض المواطنين الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بإعادة طرح أراضي للبيع بطريق المزاد العلني لمساحة 21 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد ـ شرق القناة، مما نتج عن اعادة طرحها ضخ مبلغ 8ملايين و700الف جنيه في الخزانة العامة ،في الموضوع بإلغاء القرار الإداري المشار إليه.