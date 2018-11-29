ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بـ8 ملايين و700 ألف جنيه

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:22 م
صدى البلد
جودت عيد
كشف المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس الأمانة العامة، أن الهيئة حصلت على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بإعادة طرح 21 ألف فدان ببورسعيد للبيع.

وأضاف أن إعادة الطرح، ضخ للميزانية العامة مبلغ 8 ملايين و700 ألف جنيه في الخزانة العامة للدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في الشق العاجل في الدعوى رقم 7530 لسنة 73ق التي أقامها بعض المواطنين ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وآخرين بصفاتهم، بقبول الدعوى شكلًا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

ترجع وقائع القضية إلى إقامة بعض المواطنين الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بإعادة طرح أراضي للبيع بطريق المزاد العلني لمساحة 21 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد ـ شرق القناة، مما نتج عن اعادة طرحها ضخ مبلغ 8ملايين و700الف جنيه في الخزانة العامة ،في الموضوع بإلغاء القرار الإداري المشار إليه.
loading...

ترشيحاتنا

سباق الموت في قطر.. لحظات صادمة لطفل يقتل أبا دهسًا

رئيس صناعة النواب يحذر من كارثة تهدد نصف تعداد الشباب المصري

3 وصفات سحرية تخلصك من انتفاخ البطن

البلوك ينهي علاقة ريهام حجاج وأحمد السعدني

قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة.. غدا

هشام عباس يرقص مع حميد الشاعري على أغنية حبيتها في عيد ميلاده

الجبلاية يصدم بتروجت قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

إبراهيم سعيد عن محمد صلاح: سيبوه في حاله

لأول مرة سوما تكشف عن مرضها وسبب غيابها السنوات الماضية .. فيديو

بشرى سارة للمصريين .. لهذا السبب تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة .. صور

استبعاد جهاد جريشة من إدارة إياب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية بسبب المصرى

أم تلقى بطفليها فى صندوق قمامة بمدينة نصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

الرئيس السيسي يمنح وسام الرياضة لأبطال مصر.. فيديو وصور

هبة إدريس: لعبت على نفسية المرأة بفن ماندالا في مجموعة شتاء 2019

فيديو

دراسة سويدية تؤكد: تربية الكلاب تقي من أمراض القلب.. فيديو
نهال نبيل: التعاون مع أخي أضاف لي مفاجأة.. فيديو
الرئيس السيسي يستقبل الأبطال الرياضيين في الاتحادية ويمنحهم الأوسمة.. فيديو
بالفيديو.. تطور العلاقات الاقتصادية المصرية - السعودية
مدبولي: اكتشاف 7 % مصابين بأمراض السكر والضغط والسمنة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟