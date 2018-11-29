هل يترك الناتو أوكرانيا وحدها في مواجهة الدب الروسي.. فوارق شاسعة في القوة العسكرية بين الجارتين المتناحرتين.. القيادة الجنوبية العسكرية الروسية ترفع درجة الاستعداد.. وشبح الحرب يلوح في الأفق

قوة الدبابات الروسية تفوق قوة الدبابات الأوكرانية والألمانية مجتمعتين

أوكرانيا فقدت أجزاء كبيرة من قواتها الجوية والبحرية بعد ضم روسيا للقرم

روسيا تدفع بمنظومات دفاع جوي إلى شبه جزيرة القرم استعدادا لحرب محتملة

حلقة أخرى من التوتر انضافت إلى النزاع الروسي الأوكراني المشتعل منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها لعناصر انفصالية في شرق أوكرانيا، حيث فتحت سفن حربية روسية النار على 3 قطع بحرية أوكرانية حاولت عبور مضيق كيرش الفاصل بين البحر الأسور وبحر آزوف الأحد الماضي.وأصبح الموقف ينذر بتصاعد لا تُحمد عقباه بين لحظة وأخرى، وسط مخاوف من تفاقم الموقف إلى حرب واسعة النطاق بين البلدين المتتاخمين والمتناحرين منذ سنوات، خاصة وقد حذر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الثلاثاء الماضي بالفعل من "حرب كاملة"، متوقعًا دفع روسيا بقوات برية لغزو بلاده.ومما عزز المخاوف تصريح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأن الوزارة بدأت باختبار مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية، التي تضم شبه جزيرة القرم المتنازع عليها، كما تم رصد شاحنات تنقل منظومة دفاع جوي ساحلي باتجاه القرم، وأعلنت موسكو أنها قد تعزز دفاعاتها الجوية في القرم بمنظومة صواريخ إس 400 المتقدمة.وفي هذا السياق، عقدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقارنة بين القدرات العسكرية لكل من روسيا وأوكرانيا، تحسبًا لتطور الموقف إلى حالة الحرب الكاملة التي حذر منها الرئيس الأوكراني.وأوضحت المجلة أنه بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، احتفظت أوكرانيا بنحو 5 آلاف رأس نووي، ما جعلها ثالث أكبر ترسانة نووية بالعالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، لكنها لم تكن تمتلك تكنولوجيا إطلاق الصواريخ النووية ولا الأموال اللازمة لصيانتها، وفي سبيل الحفاظ على السلام مع موسكو فككت كييف معظم ترسانتها النووية.وتتألف القوات المسلحة الأوكرانية من 250 ألف فرد، منهم 204 آلاف فرد ضمن تشكيلات قتالية، وقد بلغت نفقات الجيش الأوكراني في 2017 3.6 مليار دولار، مقابل القوات المسلحة الروسية التي تضم 1.9 مليون فرد، وبلغت نفقاتها عام 2017 66.3 مليار دولار.وتمتلك روسيا أكبر قوة دبابات في العالم، تتألف من نحو 20 ألف دبابة، وتقول أوكرانية إن قوة الدبابات الروسية التي دعمت انفصاليي شرق البلاد عام 2014 تُقدر بـ 680 دبابة، وهي قوة تفوق ما لدى أوكرانيا وألمانيا مجتمعتين من دبابات.بالنسبة للقوة البحرية، فقدت أوكرانيا جزءًا كبيرًا من قواتها البحرية مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، أما روسيا فبالرغم من فقدانها حاملة طائراتها الوحيدة في حادث وقع الشهر الماضي، فلا يزال أسطول البحر الأسود يضم عشرات القطع الحربية، وينتظر انضمام 26 قطعة إضافية له بحلول نهاية العام الجاري.وفقدت أوكرانيا كذلك جزءًا كبيرًا من قوتها الجوية في ضم روسيا للقرم، وبالإضافة إلى ذلك فإن معظم طائرات ومعدات القوات الجوية الأوكرانية روسية الصنع، ولا تزال أوكرانيا تمتلك بضع عشرات من الطائرات تعدادها 17 مقاتلة من طراز سوخوي 27، و21 مقاتلة من طراز ميج 29، ويمكنها تجميع 13 مقاتلة من طراز سوخوي 25، وعشر قاذفات من طراز سوخوي 24، و46 طائرة تدريب من طراز إل 39، وعدد من طائرات النقل والاستطلاع والمروحيات.أما القوات الجوية الروسية فتضم عددًا ضخمًا من المعدات، ولديها 141 قاذفة، و420 مقاتلة، و345 طائرة هجوم أرضي، و215 طائرة هجومية، و32 طائرة استطلاع إلكتروني، و22 طائرة منظومة إنذار وسيطرة محمولة جوًا، و6 طائرات قيادة وسيطرة، و15 ناقلة وقود، و122 طائرة نقل ثقيل، و198 طائرة تدريب.المدهش هو مقارنة حجم القوات الأوكرانية حاليًا بما كانت عليه غداة تفكك الاتحاد السوفييتي، فقد كان لدى كييف في مطلع التسعينيات قوات مسلحة مؤلفة من 780 ألف فرد و6500 دبابة و1100 طائرة حربية وأكثر من 500 قطعة بحرية.ومما يشكل خطورة عالية على مصير أوكرانيا في أي حرب محتملة مع روسيا أن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لم تُكلل حتى الآن بالنجاح، وهو ما لا يجعل الحلف مضطرًا للتدخل إلى جانبها، الأمر الذي قد يتركها وحيدة في مواجهة القوة الروسية الساحقة إذا ما قورنت بقدراتها المتواضعة.