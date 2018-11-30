برلماني: يجب توعية المصريين بأضرار المخلفات الإلكترونية ليتم الاستغناء عنها

أكد النائب صلاح عيسى عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، ضرورة وأهمية اي خطوة تتخذ للحفاظ علي البيئة، موضحا أن المخلفات الإلكترونية منتشرة بشكل كبير في البيوت المصرية، وتكمن خطورتها في احتوائها على مواد سامة ضارة بالبيئة وتنعكس آثارها السيئة على صحة المواطنين.





وأشار عيسي في تصريحات لـ"صدى البلد" إلي أنه يلزم التوعية الجيدة للمصريين من جانب وسائل الإعلام بشأن بيان خطورة وأضرار هذه العوادم التكنولوجية، حتي يتم الاستغناء عنها.



