ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: يجب توعية المصريين بأضرار المخلفات الإلكترونية ليتم الاستغناء عنها

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:42 ص
صدى البلد
القسم السياسي
أكد النائب صلاح عيسى عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، ضرورة وأهمية اي خطوة تتخذ للحفاظ علي البيئة، موضحا أن المخلفات الإلكترونية منتشرة بشكل كبير في البيوت المصرية، وتكمن خطورتها في احتوائها على مواد سامة ضارة بالبيئة وتنعكس آثارها السيئة على صحة المواطنين.

وأشار عيسي في تصريحات لـ"صدى البلد" إلي أنه يلزم التوعية الجيدة للمصريين من جانب وسائل الإعلام بشأن بيان خطورة وأضرار هذه العوادم التكنولوجية، حتي يتم الاستغناء عنها.

وأضاف عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، أن الانبعاثات الضارة والسامة الناجمة عن المخلفات الإلكترونية تستلزم إتخاذ خطوة جريئة تجاه هذا الموضوع وذلك سوء بتصديرها أو بإعادة تدويرها مرة أخرى.
loading...

ترشيحاتنا

تمارين رياضية للأطفال المصابين بالسمنة.. فيديو

القبض على جزار أصاب طبيبا بمجزر آلي لاعتراضه على ذبح عجول إناث بالبحيرة

الأوقاف: خيرية الأمة وخيرية نبيها موضوع خطبة الجمعة اليوم

حبس عاطل حول منزله لمصنع إنتاج أستروكس

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بفستانها في ختام القاهرة السينمائي

الصحف السعودية: مؤتمر دول جوار ليبيا يدعو لاحتواء المقاتلين الأجانب.. قمة العشرين في الأرجنتين تجرى وسط انقسامات على الساحة الدولية.. الحوثيون يرفضون إخراج الإيرانيين من اليمن

السفير الفلسطيني يستقبل فريق جامعة الأزهر لكرة القدم.. صور

الأهلي يبدأ تنفيذ خطة يناير يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من الحامدية الشاذلية وصدى البلد تنقلها

وصلات سب وشتيمة بين الفنانين ومتابعيهم على انستجرام.. أحمد فهمي الأكثر عنفا على منتقدي خطيبته.. مصطفى خاطر يرد على متابعة بالتفاهة.. وخالد سليم يدخل في وصلة ردح بسبب حواجب زوجته

قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 30 نوفمبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

الأهلي يبدأ تنفيذ خطة يناير يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
حسام عبد الغفار: المرحلة الأولى من 100 مليون صحة حققت أكثر من المستهدف
لميس سلامة: الاتحادية أصبح بيتا لكل المصريين.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
Google Earth يرصد كثافات مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟