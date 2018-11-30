برلماني: سلوك بعض المصريين خاطئ تجاه المخلفات الإلكترونية

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن المخلفات الإلكترونية في مصر تعد من الثروات المهدرة على رغم من أهميتها وقيمتها العالية، مشيرا الي انه يجب الاهتمام بمنظومة تدوير المخلفات الإلكترونية أكثر من ذلك، حماية للبيئة والمواطنين.



وأكد السيد في تصريحات لـ"صدى البلد" على أن استغلال المخلفات الإلكترونية التي تعد بالنسبة لنا كنزا مهدور ومجهول، واستخراج الذهب المعادن الهامة منها، سيكون له عائد مادي كبير.



وأشار عضو اللجنة الاقتصادية الي سلوك بعض المصريين الخاطئ في هذا الموضوع، وهو عدم الاستغناء عن بعض الأشياء القديمة عديمة النفع وحب تملكها، على الرغم أنها تشغل حيز من المساحة فضلا عن الأضرار والانبعاثات الضارة الناجمة عنها، لذلك يجب وجود توعية ودافع لهم يشجعهم علي التعامل الجيد مع هذه الخطوة.