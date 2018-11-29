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فن

البلوك ينهي علاقة ريهام حجاج وأحمد السعدني

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:53 م
ريهام حجاج وأحمد
ريهام حجاج وأحمد السعدني
سعيد فراج
كشف الحساب الرسمي للفنانة ريهام حجاج على انستجرام، عن عدم تواجد الفنان أحمد السعدني ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والتي تبلغ 130 حسابًا، وذلك على الرغم من العلاقة القوية التي جمعت بينهما.

وكشف الحساب الرسمي لأحمد السعدني على انستجرام أيضًا، عدم تواجد ريهام حجاج ضمن القائمة التي يتابعها السعدني، والتي تبلغ 444 حسابًا، ما يشير إلى أن الأمر لم يكن إلغاء متابعة من أي طرف للآخر، لكن الأمر وصل إلى «البلوك» الذي لا يتيح لأي طرف متابعة الآخر.

ولم يكتف أي من ريهام حجاج أو أحمد السعدني بـ البلوك، لإنهاء العلاق فيما بينهما، لكن قام الاثنان بحذف الصور التي جمعت بينهما، إذ كان يحرص كلًا منهما على التقاط الصور في كل المناسبات.

يذكر أن هناك علاقة قوية ربطت بين ريهام حجاج وأحمد السعدني، جعلت البعض يتكهن بأنها علاقة عاطفية، وانتشرت شائعات حول تحضيرهما للزواج، لكن نفى ذلك كلًا من الطرفين، وأكدا أن الصداقة القوية هي التي تربطهما فقط.
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