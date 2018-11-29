مستشار وزير التعليم العالي لـ أعضاء هيئة التدريس: اتقوا الله في طلابكم

قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن عضو هيئة التدريس في السابق، كان أبا لطلابه، وكان يجيد التعامل مع الطلاب، ويقترب منهم، ويقربهم منه.



وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أنه في اللوائح الطلابية الصادرة قبل عام 2007 كان يطلق على عضو هيئة التدريس المشرف على لجان اتحاد الطلاب اسم "رائد لجنة"، وكان له دور متحكم في النشاط، وهو من يقرر تنفيذ النشاط، أو عدم تنفيذه.



وأكد أن عضو هيئة التدريس في اللوائحة الصادرة بعد ذلك التاريخ، أصبح دور عضو هيئة التدريس استشاري فقط، فشعر بأنه فقد "مكانته" لدى الطلاب فغاب دوره، ووجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس، قائلا: "اتقوا الله في طلابكم".



ولفت إلى أن ما يميز الأستاذ الباحث عن أستاذ الجامعة هو تأدية رسالته للطلاب، وأساس الجامعة هو الطالب، فالجامعة لا تعتبر جامعة بدون وجود الطلاب، مشيرا إلى عضو هيئة التدريس والموظف، موجودين لمساعدة الطالب على أداء مهمته داخل الجامعة.