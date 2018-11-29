مناقشة دور التعاون الإقليمي في أجندة التنوع البيولوجي ما بعد 2020

تضمنت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للدول الأطراف المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، مجموعة من المناقشات لتحفيز الأفكار حول دور التعاون الإقليمي في تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وفي تشكيل أجندة التنوع البيولوجي لما بعد 2020.



وأكد المشاركون، أهمية تعبئة الموارد البشرية والتقنية والمالية عند وضع إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020، حيث تناولت الجلسة عدة رسائل خاصة بالتخطيط الإقليمي والتنسيق والرصد من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي.



كما تناولت المناقشات التحديات التي تواجه تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة مثل الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية والصيد غير المشروع في منطقة الجنوب الأفريقي، مما يتطلب تعبئة موارد إضافية لتنمية القدرات للبلدان التي تعاني من الصيد والاتجار غير المشروع في الحياة البرية، والتأكيد على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية لإثراء المناقشات بشأن التعاون الإقليمي في كل ما يتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي.



جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 17: 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.