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دراسة سويدية تؤكد: تربية الكلاب تقي من أمراض القلب.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى فتح الله
خرجت دراسة سويدية جديدة بنتيجة تثبت أن تربية الحيوانات الأليفة يخفف خطر الإصابة بأمراض القلب.

وذكر تقرير عرضته فضائية "العربية" اليوم، الخميس، أن الدراسة السويدية سالفة الذكر تم إجراؤها على أكثر من 3 ملايين شخص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و80 عامًا، وأظهرت النتائج بأن إقتناء كلب يخفض خطر الموت جراء أزمات قلبية بنسبة 23%.

وأوضحت أن هناك عددا من الدراسات السابقة التي تبين من خلالها تأثير الكلاب على الحالة النفسية للإنسان، حيث تبين أنهم يخففون نسبة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت المبكر.

وأشار التقرير إلى أنه بحس جمعية القلب الأمريكية، أنه من يقتني كلبًا يتجاوب بشكل أفضل مع ضغوط الحياة، حيث أن ضغط دمهم لا يرتفع بالوتيرة نفسها مع من لا يقتنون الحيوانات الأليفة.
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