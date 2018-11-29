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فن

نوال الكويتية تعزى المطرب طلال سلامة فى وفاة نجله

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:21 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نوال الكويتية تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه نجل المطرب طلال سلامة والذى وافته المنية صباح اليوم.

وقالت نوال :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إمسح علي قلب أخوي طلال سلامة وقلب زوجته وصبرهم على بلائهم، ولهم خالص العزاء.. لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".

يذكر أن نوال الكويتية كان آخر ظهور لها فى مهرجان الموسيقى العربية والذى انتهى منذ ايام قليلة بدار الأوبرا المصرية.
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