اتحاد الدواجن: مدخلات الإنتاج أبرز تحديات الصناعة.. صور

حدد الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن عددا من التحديات التى تواجه صناعة الدواجن، فى مقدمتها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خاصة الذرة الرفيعة وفول الصويا بجانب الأمصال واللقاحات البيطرية، مشيرا إلى أنه يتم تلبية جانب كبير من احتياجات الصناعة عن طريق الاستيراد من الخارج وهو ما يمثل عبئا كبيرا نظرا للتغير الكبير الذى طرأ على سعر الدولار والعملات الأجنبية بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف.



وأوضح محمد الشافعى لـ" صدى البلد" أن تكلفة طن العلف الذى يتم استيراده من الخارج يتم إضافتها على سعر التكلفة النهائى، وأن تكلفة كيلو اللحم تمثل ما بين 55 إلى 60 % فى صورة مدخلات إنتاج، مشيرا إلى أنه يتم حاليا استيراد 1.5 مليون طن من فول الصويا وحوالى 6 ملايين طن من الذرة الصفراء علما بأنه يتم شراء طن الذرة الصفراء بواقع نحو 3600 جنيه مقابل 7500 جنيه لطن فول الصويا.



ولفت نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن إلى تبنى الدولة لسياسة تهدف للنهوض بصناعة الدواجن، وأنه جار حاليا تنفيذ واحد من أهم محاور النهوض بهذا القطاع من خلال تخصيص مساحات من الأراضى فى الظهير الصحراوى لعدد من الشركات لنقل المزارع أو إنشاء مزارع جديدة بعيدا عن الكتلة السكنية، مضيفا أن هناك مشروعا جديدا ينفذ حاليا باستثمارات ٨ مليارات جنيه وهو عبارة عن مدينة متكاملة وتستهدف استرداد أسواق مصر الخارجية للدواجن والعودة للتصدير مرة أخرى.