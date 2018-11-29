تنظيم الإعلام: إنشاء أول قناة فضائية إفريقية بالتعاون مع الخارجية



وأضاف الأمين العام للأعلى للإعلام تعقيبا على توصيات المشاركين “أما عن الأزمة التي تواجهنا في مصر وبعض الدول الإفريقية وهي مكافحة الإرهاب فمصر تتعرض لموجة من الإرهاب المنظم بدأت منذ الثمانينات باغتيال الرئيس السادات تصاعدت ثم انخفضت عدة مرات ولكن حاليا على مدار 7 سنوات نخوض حرب شرسة جدا ضد الإرهاب سواء كان في سيناء أو على الحدود الغربية أو في بعض المناطق الأخرى لكن المؤشر الأهم إن العمليات الإرهابية تناقصت أو تكاد تكون انتهت يوجد بعض الفلول أعتقد أن القوات المسلحة والشرطة المصرية قادرة على احتواء هذه البقايا خلال شهور قليلة.



وتابع: "أما بالنسبة لمحاربة الفساد فمصر أنشأت أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وهي تقوم بتدريب كافة العاملين في مصر على طرق مكافحة الفساد وهي تستضيف أيضا كل الوفود الإفريقية وسوف يتم استضافة دورات الإعلاميين القادمة ثلاثة أيام لحضور دورة متخصصة لمدة 3 أيام لمكافحة الفساد في الإعلام وبعض المجالات الأخرى داخل الأكاديمية”.

قال أحمد سليم – أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – إنه على مستوى التواصل الإعلامي هناك اتفاقيات وبروتوكولات متعددة ما بين الدول الإفريقية وبين مصر، مضيفا: "لدينا أيضا في الهيئة الوطنية للإعلام أكثر من 60 شبكة إذاعية موجهة بلغات محلية إفريقية، ونسعى كمجلس أعلى وتشاركنا وزارة الخارجية في هذا السعي لإنشاء أول قناة فضائية إفريقية".وأضاف خلال احتفالية تخريج الدورة ٥٢ اليوم التى عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هناك خطوات قطعت في دراسة إنشاء القناة قائلا: "نأمل أنها تظهر للوجود خلال العام القادم ونحن نثمن خطوة اتحاد الصحفيين الأفارقة في إنشاء موقع، وأيضا هناك موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون عليه بدءا من الأسابيع القادمة كل فعاليات الندوات الخاصة بالإذاعيين والصحفيين الأفارقة”.ووجه سليم الشكر والتقدير للصحفيين المشاركين على التوصيات الخاصة التي قدموها ووعد أن تكون محل اهتمام خاصا، وأن يبدأ تنفيذ الكثير منها مباشرة، كما قدم الشكر أيضا لما أشادت به صحفية دولة جامبيا الممثلة عن الحاضرين.وأشار إلى أن هذه الدورة قد تكون الدورة قبل الأخيرة قبل تحويل هذا المعهد إلى أكاديمية للإعلام وعلوم الاتصال وسوف تكون أول أكاديمية إعلامية إفريقية، وسوف تضم المعهد وأيضا فروع أخرى سوف يتم الإعلان عنها مع بداية عام 2019 احتفالا بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.وقال أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "إن مصر شهدت منذ تولي الرئيس السيسي منذ حوالي خمس سنوات ونصف عودة إلى إفريقيا فقد عادت مصر إلى الاتحاد الإفريقي، وسوف تتولى رئاسته في عام 2019 وقد نوقش هذا العام في منتدى الشباب الأعمدة السبعة لبناء الدولة المصرية وكان الانتماء الإفريقي أحد أهم هذه المحاور فمصر تقدر وتحافظ على هويتها الإفريقية ونحاول أن ننمي هذا الاتجاه في خلال الفترات القادمة تعويضا لسنوات ماضية تأثرت فيها العلاقات المصرية الإفريقية، فمصر تبدي اهتمامات كثيرة في هذه الفترة بالإعلام والفن والثقافة الإفريقية فلدينا مهرجان السينما الإفريقية يعرض في مارس كل عام وقد حضره العام الماضي عدد من الإعلاميين المشاركين في إحدى دورات المجلس، كما أعلن الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب مدينة أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية العام القادم”.وعقب أمين عام المجلس على التوصيات المقدمة من الصحفيين المشاركين قائلا: “بالنسبة لتطوير آليات الديمقراطية التي طالب بها الزميل الصحفي فمصر مرت بفترة من حالة السيولة والانفلات أعقبها إعادة بناء الدولة، فاليوم لدينا برلمان منتخب ولدينا رئيس منتخب وعادت الأحزاب تباعا إلى وجودها وقريبا سيكون لدينا انتخابات تخص المجالس المحلية الشعبية الخاصة بالأقاليم، فالدولة تستعيد كافة أركانها مرة أخرى، أما بالنسبة لما أثاره الزميل عن تخفيض البطالة فنحن شهدنا في السنوات الأخيرة ارتفاعا لمعدل النمو وأيضا انخفاض واضح في مؤشر البطالة ربما لا يكون انخفاض مرضي ولكن في ظل الظروف الصعبة التي نراها في العالم بأكمله اقتصاديا فأعتقد أن هذا الانخفاض مؤشر جيد على متانة الاقتصاد المصري، وبالنسبة للتعاون الاقتصادي المصري الإفريقي فهو يشهد فترة مهمة جدا حاليا فنحن نشهد الأسبوع القادم إن شاء الله مؤتمر الكوميسا وهو مؤتمر اقتصادي مهم تستضيفه مصر كل عام”.