زينب عباس: إنشاء موقع خاص بالصحفيين الأفارقة قريبا

قالت الدكتورة زينب عباس، أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة، إن العلاقات المصرية الإفريقية تضرب جذورها في أعماق التاريخ فنحن أبناء قارة واحدة واهتمام مصر وقيادتها لم ولن يتوقف، فإفريقيا على رأس أجندة أعمال الرئيس السيسي الذي طالب في لقائه الأخير بشباب العالم بضرورة تحويل مدينة أسوان بجنوب مصر لعاصمة للثقافة الإفريقية من أجل مزيد من التواصل والتقارب والمعرفة، وتنظيم مثل هذه الدورات تهدف إلى الجمع بين أشقاء القارة الواحدة بعيدًا عن الكراهية أو التغيرات القبلية أو العنصرية أو الدينية وهي أسمى رسالة للصحافة وهذه أقلام الشرفاء.



وأضافت خلال احتفالية تخريج الدورة ٥٢ اليوم التى عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "نأمل أن تكونوا قد استفدتم من تلك الدورة التدريبية آملين أن تحملوا معكم الذكريات الجميلة والمعلومات القيمة التي تسهم في إثراء عملكم الصحفي بما يصقل مهاراتكم المهنية ويدعم الوحدة والأخوة الإفريقية معربة عن أمل الاتحاد في العمل على تبادل هذه الدورات الإفريقية على مستوى القارة السمراء من أجل مزيد من التواصل والتقارب والمعرفة".



وأكدت أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة حرص الاتحاد على مزيد من التقارب والتواصل فسيقوم الاتحاد قريبا بإنشاء موقع خاص يكون بمثابة لسان حال كل صحفي بالقارة السمراء والاستفادة من الدور الإيجابي لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة والإبحار في تلك التكنولوجيا.



واستطردت أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة الحديث قائلة: لقد وصلنا لنهاية هذه الدورة لكنها ليست النهاية بل بداية تفاعل وتواصل مع مجموعة جديدة من أولادنا وزملائنا من شبان الأفارقة ولنا لقاء دائم يتجدد مع آمالنا وتطلعاتنا نحو مستقبل أفضل.