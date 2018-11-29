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فن

يُسرا تشارك في حملة مناهضة العنف ضد المرأة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:35 م
صدى البلد
أحمد البهى
شاركت النجمة يُسرا في افتتتاح فعاليات حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات الذي يحمل شعار "اسمعني" وأقيم في مقر الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية، بمشاركة فريق منظمة الأمم المتحدة المهتم بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وإلى جانب يسرا حضرت الفعاليات السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير محمود عفيفى المتحدث الرسمي للأمين العام بجامعة الدول العربية، إضافة إلى النجم التونسي ظافر العابدين.

وقع الاختيار على يُسرا لتكون سفيرة نوايا حسنة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2006، ثم نصبت الأمم المتحدة الفنانة يسرا سفيرة للنوايا الحسنة للقضاء على مرض الإيدز، خلال احتفالية كبرى أقيمت عام 2016، وذلك لشهرتها الواسعة في العالم العربي واهتمامها الواسع بالمهمشين والمرأة، ومشاركتها للعديد من المنظمات الأهلية في أنشطتها الاجتماعية.

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