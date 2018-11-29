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فن

سوق الأحد طرابلس .. يشارك في مهرجان جامعة سيدة اللويزة السينمائي الدولي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
أحمد البهى
شهد الفيلم الوثائقي "سوق الأحد.. طرابلس" للمخرج يحيى مراد عرضه الأول في العالم العربي من خلال موطنه لبنان، حيث شارك الفيلم في الدورة 12 من مهرجان جامعة سيدة اللويزة السينمائي الدولي "25 نوفمبر - 2 ديسمبر" وتم عرض الفيلم يوم الثلاثاء الماضي ضمن عروض الأفلام القصيرة المستقلة الوطنية.

جدير بالذكر أن مهرجان جامعة سيدة اللويزة السينمائي الدولي هو مهرجان للأفلام القصيرة تأسس عام 2007، يحتفي كل عام بهدفه الأساسي وهو الشباب، حيث يروج لأفلام صناع السينما الواعدين من خلال عرض أفلامهم أمام حشد جماهيري كبير حتى يرى العالم موهبتهم وتفوقهم الفني.

الفيلم شارك في عدة مهرجانات دولية كان آخرها مهرجان أفلام الحضر في فرنسا، كما عُرض في العديد من المهرجانات منها مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، ومهرجان كليرمونت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان مونتريال الدولي للأفلام الوثائقية.

ويتناول الفيلم قصة مجموعة من المحاربين السابقين تمزقهم الحرب الأهلية اللبنانية والاحتلال السوري، وفي رحلتهم نحو الحُرية، يتجهون إلى مدينة طرابلس، حيث يستقر بهم المقام في السوق الشعبي، أو سوق يوم الأحد، الذي يتحول مع الوقت إلى أكثر من مجرد سوق بالنسبة لهم، ليصبح المكان حيث يجدون الحرية، الفيلم الوثائقي من إخراج يحيى مراد، وتتولىMAD Solutions توزيعه في الوطن العربي.
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