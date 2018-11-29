حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة في إدفو.. فيديو وصور

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضى زراعية على مدار اليومين بمركز إدفو بإجمالى 66 حالة تعدى على مساحة 13 ألفا و446 مترا مربعا



و صرح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة إدفو بأن الحملة شملت تنفيذ قرارات إزالة 21 حالة تعدى بقرية الحجز بحرى بإجمالى مساحة 4041م2، بالإضافة إلى إزالة 45 حالة تعدى بمنطقة العقيبة بمساحة 9405 م2 .



شارك في الحملة تشكيلات أمنية كبيرة بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان ، بجانب عدد من العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة القروية والإدارة الزراعية والجمعيات الزراعية مدعمين بالمعدات الثقيلة والأدوات المستخدمة فى الإزالة وذلك بقيادة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو .



