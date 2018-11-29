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رأي الشارع في الاختيار بين الزوجة الثانية والخيانة.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:41 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض برنامج "3 ستات" تقرير فيديو من الشارع المصري لاستطلاع آراء المواطنين حول اختيار "الزوجة الثانية أم الخيانة الزوجية"، تقديم الإعلامية ليلى عز العرب، سالي حماد وياسمين فهمي المذاع علي فضائية صدي البلد.

وأوضح أحد المواطنين، أن الخيانة الزوجية أم مرفوض بشكل تام، حيث أن الدين نهى عن ذلك كما وضع شروطا خاصة للزيجة الثانية.

وأشارت إحدى الفتيات، إلى أن الاختيار بين الزوجة الثانية والخيانة الزوجية أمر صعب لا تستطيع قبوله معظم النساء، مؤكدة أنها تفضل الانسحاب اذا عرض زوجها عليها ذلك الاختيار.
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