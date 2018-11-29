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المحافظين يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في يومه العالمي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:51 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
أعلن حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني، تزامنا مع احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن معهم والموافق يوم 29 نوفمبر، للتأكيد على استمرار التركيز على القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين.

وأكد الحزب فى بيان صحفى له على دعمه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته الفلسطينية، وتحقيق حريته واستقلاله، معربا أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة كبيرة حتى يركز المجتمع الدولي اهتمامه على تلك القضية التي لم تُحسم بعد، مجددا المطالبة بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وتقرير مصيره دون تدخل خارجي.

وأعلن حزب المحافظين أنه يدعم قضية الشعب الفلسطيني وحقه المطلق في الاستقلال الوطني والسيادة على أراضيه، مؤكدا على حق كل فلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته التي انتزعت منه قهرا وظلما.
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