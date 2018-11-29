ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

منى هلا لـ صدى البلد: حرصت على تقديم شخصية فتاة الليل بشكل غير تقليدى

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:26 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعربت منى هلا، عن سعادتها بعودتها إلى السينما المصرية من خلال فيلم "ليل خارجى" الذى يشارك ضمن فعاليات مهرحان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين والذى يختتم فعالياته اليوم.

وقالت منى هلا لـ صدى البلد: "حرصت خلال تجسيدى لشخصية فتاة الليل توتو أن تكون مختلفة فى الشكل والمضمون وأن أبتعد عن الاكلشيهات المعتادة لشكل فتاة الليل ولذلك تقبلها الجمهور بشكل جيد".

وأضافت منى هلا، أنها عقدت عدة جلسات مع المخرج أحمد عبد الله وصنعت للشخصية تاريخ حتى يمكن أن تكون أفعالها طبيعية تقدم بشكل غير فج.

ويشارك في بطولة فيلم "ليل خارجى" منى هلا وكريم قاسم وشريف الدسوقى، تأليف شريف الألفى وإخراج أحمد عبد الله السيد.
loading...

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري يعلن مشاركة داوودا وسيسيه أمام الزمالك

شاهد.. جروس يداعب جماهير الزمالك قبل المران بالنادي

حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة

لأول مرة سوما تكشف عن مرضها وسبب غيابها السنوات الماضية .. فيديو

فتاة التروسيكل: الرئيس السيسي متواضع ودعانى للمشاركة بمؤتمر الشباب

صدمة جديدة للأهلي .. غياب نجم الفريق 5 أسابيع

شاهد.. عقار جديد لعلاج السرطان يغير طرق العلاج بنسبة 100%

فضيحة لـ أردوغان.. كتب حسن البنا وسيد قطب ألهمت قاتل السفير الروسي

اتحاد الكرة يمنح أندية الدورى الممتاز شرعية مذبحة يناير

عائشة تفضح جرائم داعش.. محاكمة سيدة عراقية بتهمة شراء الطفلة مقابل 400 دولار

بعد سحب البطولة من قطر.. الأهلى أو الزمالك على موعد للمشاركة فى كأس العالم

محمد عواد: الاهلي بطاقة عبور لمشاركتي كأساسي مع المنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلبان يتقاضيان راتبا شهريا لهذا السبب.. صور

بيضرب بألف لسان ولسان.. حكاية الأراجوز المصري من فن الحواديت لدخوله تراث يونسكو.. صور

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

فيديو

نور تفاجئ الجميع: لم أحضر أي فيلم بمهرجان القاهرة السينمائي
هشام الجزار: 3 عوامل يفتقدها المنتج المصري لكي ينافس المستورد.. فيديو
محام: المستشفيات الجامعية تفرز كوادر طبية قوية.. فيديو
بث مباشر.. حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟