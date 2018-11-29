منى هلا لـ صدى البلد: حرصت على تقديم شخصية فتاة الليل بشكل غير تقليدى

أعربت منى هلا، عن سعادتها بعودتها إلى السينما المصرية من خلال فيلم "ليل خارجى" الذى يشارك ضمن فعاليات مهرحان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين والذى يختتم فعالياته اليوم.



وقالت منى هلا لـ صدى البلد: "حرصت خلال تجسيدى لشخصية فتاة الليل توتو أن تكون مختلفة فى الشكل والمضمون وأن أبتعد عن الاكلشيهات المعتادة لشكل فتاة الليل ولذلك تقبلها الجمهور بشكل جيد".



وأضافت منى هلا، أنها عقدت عدة جلسات مع المخرج أحمد عبد الله وصنعت للشخصية تاريخ حتى يمكن أن تكون أفعالها طبيعية تقدم بشكل غير فج.



ويشارك في بطولة فيلم "ليل خارجى" منى هلا وكريم قاسم وشريف الدسوقى، تأليف شريف الألفى وإخراج أحمد عبد الله السيد.