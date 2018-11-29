ديك يختار شريكتين لحياته بسبب الوحدة..فيديو

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w — LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) March 19, 2017

قرر ديك عملاق اختيار شريكتين لحياته بعدما عانى من الوحدة لفترة طويلة، وذلك بسب مواقع التواصل الإجتماعى التى استعان بها صاحبه للعثور على ما يناسبه.وبحسب روسيا اليوم، حصد الديك فى العام الماضى شهرة واسعة، بعدما أدهش حجمه الكثيرين، والذي بلغ ارتفاعه 91 سنتيمترا ووزنه 7.7 كيلوجرام.ولكن المزارع فايتي سيفاي، في كوسوفو، أن ديكه الذي أطلق عليه لقب "ميركلي"، حقيقي وينتمي إلى سلالة دجاج براما التي تصل أوزان طيورها في المتوسط إلى 5.5 كيلوجرام.