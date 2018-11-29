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منوعات

ديك يختار شريكتين لحياته بسبب الوحدة..فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:32 م
صدى البلد
كريم جمال
قرر ديك عملاق اختيار شريكتين لحياته بعدما عانى من الوحدة لفترة طويلة، وذلك بسب مواقع التواصل الإجتماعى التى استعان بها صاحبه للعثور على ما يناسبه.

وبحسب روسيا اليوم، حصد الديك فى العام الماضى شهرة واسعة، بعدما أدهش حجمه الكثيرين، والذي بلغ ارتفاعه 91 سنتيمترا ووزنه 7.7 كيلوجرام.

ولكن المزارع فايتي سيفاي، في كوسوفو، أن ديكه الذي أطلق عليه لقب "ميركلي"، حقيقي وينتمي إلى سلالة دجاج براما التي تصل أوزان طيورها في المتوسط إلى 5.5 كيلوجرام.
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