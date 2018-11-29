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تعليم

عميد تجارة عين شمس يشهد نهائي بطولة كأس من أجل مصر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:37 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتح د. خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، فعاليات نهائي بطولة "كأس من أجل مصر"، التي تقام للمرة الثالثة، على ملاعب كلية التجارة، بحضور الكابتن صلاح ريكو لاعب نادي الزمالك سابقًا، ومصر المقاصة حاليًا، والكابتن محمد الصباحي الحكم الدولي، والكابتن أحمد سمير لاعب نادي الزمالك وطلائع الجيش.

وأكد د. خالد قدري، حرص قيادات الجامعة ودعمها لجميع الأنشطة الطلابية وهو ما يتماشى مع توجه الدولة في رعاية الموهوبين في شتى المجالات، لافتًا إلى أن البطولة بدأت فعالياتها في الرابع والعشرين من نوفمبر برعاية د. عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، واستمرت المباريات على مدار 5 أيام بمشاركة 64 فريقًا و448 طالبا، يضم كل فريق 7 لاعبين.

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن مثل هذه البطولات تسهم في إفراز طاقات الشباب وبث روح الحماس، والمنافسة الشريفة.

وأشار طارق أحمد مدير إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، أن هناك تنسيقا كاملا بين رعاية الشباب المركزية واتحاد الطلاب والأسر الطلابية المختلفة، لتحقيق أكبر استفادة للطلاب من الأنشطة المختلفة وتوسيع قاعدة مشاركتهم فيها.
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