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فن

منى هلا:غضبت من نفسي لتقديم أعمال غير جيدة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة منى هلا عن غضبها من نفسها لما قدمته من قبل من اعمال غير جيدة وبالرغم من ذلك لن تندم عليها ولكنها قررت ألا تعود تقديم أعمال لا تليق بها فى الفترة المقبلة وهو سبب غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية. 

وأضافت منى فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلة: بعد تقديمى لفيلم "ليل خارجى" لن أتناول عن تقديم أعمال جيدة مرة اخرى وهدفى فى المستبقل أن اقدم نوعية مختلفة من الأعمال الجيد ولن انظر الى التواجد أو الكم. 

يذكر ان منى هلا عرض لها فى "ليل خارجى" فى مهرجان القاهرة السينمائى بالمسابقة الرسمية فى دورته الاربعين والتى تحتتم بعد قليل ويشاركها البطولة فيه الفنان كريم قاسم وعمرو عابد وشريف الدسوقى وأحمد مالك وتأليف شريف الألفي واخراج احمد عبد الله السيد.
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