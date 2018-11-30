منى هلا:غضبت من نفسي لتقديم أعمال غير جيدة

كشفت الفنانة منى هلا عن غضبها من نفسها لما قدمته من قبل من اعمال غير جيدة وبالرغم من ذلك لن تندم عليها ولكنها قررت ألا تعود تقديم أعمال لا تليق بها فى الفترة المقبلة وهو سبب غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية.





وأضافت منى فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلة: بعد تقديمى لفيلم "ليل خارجى" لن أتناول عن تقديم أعمال جيدة مرة اخرى وهدفى فى المستبقل أن اقدم نوعية مختلفة من الأعمال الجيد ولن انظر الى التواجد أو الكم.



