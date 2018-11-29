مقاطع فيديو إباحية للبيع على سناب شات

كشف برنامج فيكوريا ديربشاير، على شبكة "بي بي سي" البريطانية أن تطبيق "سناب شات" يستخدم في بيع صور وفيديوهات إباحية عبر الإنترنت.



وبحسب سبوتنك، قالت جودي كارنيل، البالغة من العمر 26 عاما، إنها تجمع نحو 4 آلاف جنيه استرليني شهريا، عبر التطبيق، لكن ذلك له تكلفة على حياتها الشخصية، كما أنها تتعرض لانتهاكات عبر الإنترنت.



وأشارت إلى أنها ترسل لمشتركيها صورا وفيديوهات جنسية عبر تطبيق "سناب شات" مقابل مبالغ شهرية، تتراوح بين 20 إلى 200 جنيه إسترليني.



ونقلت الشبكة البريطانية عن محامين قولهم "إن هؤلاء، الذين يبيعون مثل تلك المحتويات، لا ينتهكون أي قانون، ما لم يبيعوها لأشخاص أقل من 18 عاما".



من جانبها قالت "سناب شات" في بيان إنها لا تسمح بـ"بث محتويات إباحية أو الترويج لها"، عبر التطبيق، مشيرة إلى أن "الحسابات التي تبث محتويات إباحية سرا تعد انتهاكا دوليا لبنود خدمة منصتنا، نقوم بحذف تلك الحسابات، حين يتم الإبلاغ عنها".