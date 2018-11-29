ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مقاطع فيديو إباحية للبيع على سناب شات

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:31 م
صدى البلد
كريم جمال
كشف برنامج فيكوريا ديربشاير، على شبكة "بي بي سي" البريطانية أن تطبيق "سناب شات" يستخدم في بيع صور وفيديوهات إباحية عبر الإنترنت.

وبحسب سبوتنك، قالت جودي كارنيل، البالغة من العمر 26 عاما، إنها تجمع نحو 4 آلاف جنيه استرليني شهريا، عبر التطبيق، لكن ذلك له تكلفة على حياتها الشخصية، كما أنها تتعرض لانتهاكات عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أنها ترسل لمشتركيها صورا وفيديوهات جنسية عبر تطبيق "سناب شات" مقابل مبالغ شهرية، تتراوح بين 20 إلى 200 جنيه إسترليني.

ونقلت الشبكة البريطانية عن محامين قولهم "إن هؤلاء، الذين يبيعون مثل تلك المحتويات، لا ينتهكون أي قانون، ما لم يبيعوها لأشخاص أقل من 18 عاما".

من جانبها قالت "سناب شات" في بيان إنها لا تسمح بـ"بث محتويات إباحية أو الترويج لها"، عبر التطبيق، مشيرة إلى أن "الحسابات التي تبث محتويات إباحية سرا تعد انتهاكا دوليا لبنود خدمة منصتنا، نقوم بحذف تلك الحسابات، حين يتم الإبلاغ عنها".
loading...

ترشيحاتنا

فضيحة.. قطر تستخدم منظمات غير حكومية للتجسس لصالح نظام تميم

الإخوان يهددون الرئيس التونسي

رئيس صناعة النواب يحذر من كارثة تهدد نصف تعداد الشباب المصري

نجم الأهلي يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد

النائبة الكويتية صفاء الهاشم تهاجم الوافدين مجددا: شحم زائد على الجهاز الإداري

شاهد.. حقيقة خلاف إلهام شاهين ويسرا

الجبلاية يصدم بتروجت قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

بأوامر الكاف.. حظر إعلامى على الجزائرى مهدى عبيد وسيكازوى

حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة

محمد عواد يوجه صدمة قوية للإسماعيلي بعد عصام الحضري

سباق الموت في قطر.. لحظات صادمة لطفل يقتل أبا دهسًا

أول تعليق لـ أحمد سامي عن واقعة كسر زجاج بتروسبورت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلبان يتقاضيان راتبا شهريا لهذا السبب.. صور

بيضرب بألف لسان ولسان.. حكاية الأراجوز المصري من فن الحواديت لدخوله تراث يونسكو.. صور

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

فيديو

شاهد.. عقار جديد لعلاج السرطان يغير طرق العلاج بنسبة 100%
فيديوجراف | طبيب الموت .. كريستوفر دانتش
فضيحة.. قطر تستخدم منظمات غير حكومية للتجسس لصالح نظام تميم
صعيدية بمليون راجل.. صدى البلد يحاور مروة سائقة التروسيكل..والرئيس السيسي يكرمها
شاهد.. موجات تسونامي تهدد بزوال جزيرة وسكانها من الوجود

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟