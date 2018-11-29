جامعة الفيوم تفتتح الإسكان الطلابي 2 بالمدن الجامعية بعد تطويره.. صور

استضاف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم، بمكتبه العميد مدحت أحمد جمال مدير مشروع بن السبيل التابع لمؤسسة مصر الخير ووليد قطب مدير مكتب مصر الخير بالفيوم وعدد من أعضاء مؤسسة مصر الخير.



وشهد الدكتور خالد عطا الله الاحتفال بافتتاح وتطوير الإسكان الطلابي ( 2 ) بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وفايزة حجى مدير عام المدن الجامعية وهشام رجب مدير عام رعاية الشباب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالجامعة.



كما أوضح أن مؤسسة مصر الخير وقعت بروتوكول تعاون مع الجامعة بهدف تقديم خدمات تعليمية تخدم الطلاب، مشيرًا إلى أن مشروع بن السبيل شارك فى إعادة تطوير الإسكان الطلابي ( 2 ) بالمدن الجامعية من خلال المساهمة فى تجهيز الأسرة وغرف النوم ومكاتب المذاكرة موجها ً الطلاب التحلى بروح العمل التطوعي والمساهمة فى تطوير المجتمع.



أكد العميد مدحت أحمد جمال أن المؤسسة تهدف إلى خدمة المجتمع بكل الطرق الممكنة وتهدف أيضا إلى تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين الأكثر احتياجا متابعا أن المؤسسة تعمل على تقديم خدمات فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى وتقوم بتنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية الفاعلة فى المجتمع.



وأشار إلى أن المؤسسة تساهم فى إعادة تطوير المدن الجامعية تخفيفا عن الأسرة الأكثر احتياجا بالإضافة لحماية الطلاب من مؤثرات وأضرار السكن الخارجى الذى قد يدفع الطلاب أحيانا للانحراف والسلوكيات غير السليمة، مضيفا أن المدينة الجامعية تتوافر بها عوامل الحماية والأمان للطلاب والطالبات وتوفر لهم فرص جيدة للتحصيل الدراسى ومن ثم خدمة التعليم فى مصر.