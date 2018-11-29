نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ11..الرجاء يستمر في الصدارة

انتهت منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري القسم الثاني ،والتي شهدت العديد من المفاجآت حيث سقط فريق المنصورة في فخ التعادل مع الحمام ،وخسر ألعاب دمنهور أمام بلدية المحلة بهدف دون رد .



وجاءت باقي نتائج المجموعة كالتالى :-



ابو قير للاسمدة 3-1 الجزيرة المطروحي



الرجاء 2-0 مركز شباب تلا



سيدي سالم 1-1 فاركو



المنصورة 2-2 الحمام



دمنهور 0-1 بلدية المحلة



غزل المحلة 2-1 طنطا



الاولمبي 1-0 كفر الشيخ





وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :



1- الرجاء : 24 نقطة

2- المنصورة : 22 نقطة

3- ابوقير للاسمدة : 20

4- دمنهور : 19

5- غزل المحلة : 18

6- بلدية المحلة : 17

7- الأوليمبى : 17

8- طنطا : 15

9- الحمام : 13

10- الجزيرة : 13

11- فاركو : 12

12- كفر الشيخ : 11

13- مركز شباب تلا : 6

14- سيدى سالم :3