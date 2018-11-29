فضيحة.. قطر تستخدم منظمات غير حكومية للتجسس لصالح نظام تميم

عرضت فضائية "سكاي نيوز عربية" تقريرًا خاصا باستخدام قطر لمنظمات غير حكومية للتجسس لصالح النظام.



وذكر التقرير أن هناك تحقيقا نشره الموقع الفرنسي "ميديا بارت" عن قيام قطر بعمليات تجسس على منافسيها عبر منظمات غير حكومية، حيث قامت بتقديم ضباط في الجيش مقربين من أمير قطر على انهم اعضاء في المركز الدولي للامن الرياضي القطري، الذي يقدم نفسه كمنظمة مستقلة تحارب الفساد الرياضي.



وأشار "التقرير" إلى ان هناك عددا من التسريبات تحدثت عن واقعة قامت بها قطر عام 2015 للتجسس على رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، حيث تمت العملية خلال احتفال اللجنة الأولمبية في مدينة لوزان السويسرية عن طريق تجنيد عميلين سابقين في الإنتربول، تحت إشراف ضابط كبير في الجيش القطري، وأوضح التقرير أنهم قد قاموا بالتجسس على رسائل الشيخ.

