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محافظات

إزالة 228 حالة تعد على 10 أفدنة زراعية ببني سويف.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:54 م
إزالة 228 حالة تعد
إزالة 228 حالة تعد على 10 أفدنة زراعية ببني سويف ..صور
محمد عبد الحليم
تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف سير العمل في الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدأت الاثنين الماضي وتستمر 10 أيام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

وتم أمس الأربعاء تنفيذ إزالة لعدد 228 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة على مساحة 10 أفدنة و3 قراريط و19 سهما، وتنوعت التعديات ما بين أسوار وتشوينات وعشش وأساسات فوق سطح الأرض، حيث يشارك في الحملات جميع القطاعات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية من الإدارة الزراعية وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة أعدت خطة متكاملة في هذا الشأن تضمنت الاتفاق على الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين عمليات الإزالة، التي يتم تنفيذها، حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت إزالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.
إزالة 228 حالة تعد على 10 أفدنة زراعية ببني سويف.. صور
إزالة 228 حالة تعد على 10 أفدنة زراعية ببني سويف.. صور
إزالة 228 حالة تعد على 10 أفدنة زراعية ببني سويف.. صور
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