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حوادث

أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 220 شخصا إلى ليبيا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:36 م
منفذ السلوم
منفذ السلوم
أ ش أ
أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، محاولة تسلل 220 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، ولتواجدهم بمنطقة غير مصرح بتواجد المدنيين فيها بدون تصريح.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر تلقى إخطارا بضبط 220 مصريًا، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية


وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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