وفد فلسطيني يزور المجلس القومي لحقوق الإنسان

زار أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، حيث استقبله الأمين العام للمجلس السفير مخلص قطب.



وحضر اللقاء بحسب بيان عن المجلس، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين، وحسام عرفات وكيل دائرة حقوق الإنسان.. واستعرض السفير مخلص قطب للوفد الفلسطيني دور ومهام المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تساعد الحكومة في إبداء المشورة؛ لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.



وأكد قطب استعداد المجلس لمساعدة الهيئة الفلسطينية المختصة لحماية حقوق الإنسان، من خلال المشاركة في أنشطة المجلس، وفي برامج التدريب التي يقوم بها لرفع القدرات في مجال حقوق الإنسان.



وأشاد الوفد الفلسطيني بجهود ونشاط المجلس والذ يتمتع بالمصداقية الدولية باعتبار أنه مصنف ضمن الفئة الأولى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وفقا لتقييم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

