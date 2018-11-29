ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وفد فلسطيني يزور المجلس القومي لحقوق الإنسان

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:52 م
صدى البلد
أماني نوار
زار أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، حيث استقبله الأمين العام للمجلس السفير مخلص قطب.

وحضر اللقاء بحسب بيان عن المجلس، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين، وحسام عرفات وكيل دائرة حقوق الإنسان.. واستعرض السفير مخلص قطب للوفد الفلسطيني دور ومهام المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تساعد الحكومة في إبداء المشورة؛ لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وأكد قطب استعداد المجلس لمساعدة الهيئة الفلسطينية المختصة لحماية حقوق الإنسان، من خلال المشاركة في أنشطة المجلس، وفي برامج التدريب التي يقوم بها لرفع القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأشاد الوفد الفلسطيني بجهود ونشاط المجلس والذ يتمتع بالمصداقية الدولية باعتبار أنه مصنف ضمن الفئة الأولى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وفقا لتقييم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس صناعة النواب يحذر من كارثة تهدد نصف تعداد الشباب المصري

لعشاق طاجن الفريك بالقراميط تعرفي على طريقة تحضيره

البلوك ينهي علاقة ريهام حجاج وأحمد السعدني

فضيحة لـ أردوغان.. كتب حسن البنا وسيد قطب ألهمت قاتل السفير الروسي

بدون رجيم.. افقدي كيلو من وزنك يوميا بهذا المشروب السحري

تخصيص قطعة أرض تبرع من أحد المواطنين لتوسعة مدرسة ابتدائية بدمياط

خبير أمريكي يكشف وسيلة استغلال قطر وتركيا قضية خاشقجي لابتزاز السعودية

شاهد.. حقيقة خلاف إلهام شاهين ويسرا

صعيدية بمليون راجل.. صدى البلد يحاور مروة سائقة التروسيكل..والرئيس السيسي يكرمها

محمد صلاح أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم.. شاهد مشافش حاجة

مدير الكرة بالاتحاد: الزمالك في حالة جيدة بسبب الاهلي

نجم الأهلي يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلبان يتقاضيان راتبا شهريا لهذا السبب.. صور

بيضرب بألف لسان ولسان.. حكاية الأراجوز المصري من فن الحواديت لدخوله تراث يونسكو.. صور

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

فيديو

شاهد.. عقار جديد لعلاج السرطان يغير طرق العلاج بنسبة 100%
فيديوجراف | طبيب الموت .. كريستوفر دانتش
فضيحة.. قطر تستخدم منظمات غير حكومية للتجسس لصالح نظام تميم
صعيدية بمليون راجل.. صدى البلد يحاور مروة سائقة التروسيكل..والرئيس السيسي يكرمها
شاهد.. موجات تسونامي تهدد بزوال جزيرة وسكانها من الوجود

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟