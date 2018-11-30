برلماني: تشكيل لجنة عليا لضمان جودة العمل بوزارة الأوقاف يرتقي بالخطاب الديني

أيد النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قرار تشكيل لجنة عليا لضمان جودة العمل بوزارة الأوقاف مؤكدًا أنه سيساهم في الارتقاء بالخطاب الديني وتحييد المنابر.



وأضاف حمروش في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذا التوجه جيد من وزارة الأوقاف لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بالخطاب الدعوي وجعله متوازنًا يهدف إلى نشر الفكر المستنير وإظهار سماحة الإسلام وتعاليمه المستنيرة البعيدة عن الأهواء الشخصية والأفكار المتطرفة.



وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف إلى أن تشكيل اللجنة من الكوادر المتخصصة من داخل الوزارة وخارجها، دليل على جدية عمل اللجنة وضمان أداء جيد يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية .



كان قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة بالوزارة برئاسة رئيس قطاع مكتب الوزير، تتبعها لجان فرعية تضم كوادر متخصصة من داخل الوزارة وخارجها وتكون غالبية أعضائها من خارج الوزارة وخارج هيئة الأوقاف.