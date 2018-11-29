حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة

دشن ناشطون سعوديون، اليوم الخميس، حملة لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة، وعلى رأسها منتجات البسكويت والألبان.



وقالت صحيفة "جلوبس" الاسرائيلية إن الناشطين السعوديين يهدفون إلى عمل مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية مثل البسكويت ومنتجات الالبان، مشيرة إلى أن شركة "بينار سوت" المتخصصة في منتجات الألبان كانت أحد الأهداف للمقاطعة السعودية، بالإضافة إلى شركة بسكوت أولكر، التي لها مصنعان في تركيا وتعتبر من كبار منتجي البسكويت في المملكة.



ولفتت الصحيفة إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين الدولتين يبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وتعتبر المملكة أحد أهداف الصادرات التركية الكبرى.