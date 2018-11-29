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منوعات

زيادة في أسعار منتجات آبل بسبب ترامب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:49 م
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن الحرب الإقتصادية ستظل مستمرة للأبد، على الرغم من وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار منتجات آبل لن تتأثر بإختلاف التعريفات.

جاء لك بعدما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على منتجات أبل، المستوردة من الصين، من أجل إجبار الشركة على التصنيع داخل المصانع الأمريكية، الأمر الذى سيزيد من تكلفة منتجاتها، لأن أجور العمال فى الصين أرخص بكثير، كما أدى لتراجع أسهم الشركة الأمريكية بنسبة 1.4%.

وحدد الرئيس الأمريكي نسبة تصل إلى 25٪ من الرسوم الجمركية، بما في ذلك الإلكترونيات من قبل شركة أبل وغيرها من المنتجات المصنعة في الصين.

اقترح دونالد ترامب أن زيادة 10٪ من السعر لن تكون صعبة، والمستهلكين يمكنهم تحمل ذلك، بينما توقع الخبراء ان رفع الرسوم الجمركية، سيؤدي إلى أمرين: إما أن ينتقل التصنيع إلى أسواق مثل تايوان وفيتنام، أو زيادة أسعار الهواتف.
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