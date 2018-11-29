القماش يقدم أوراق اعتماده لجماهير المنيا بالفوز علي الوليدية

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي المنيا فوزا ثمينا على منافسه الوليدية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري القسم الثاني .



وبهذا الفوز يقدم المدير الفني الجديد خالد القماش أوراقه اعتماده لجماهير المنيا بعد الفوز في ثاني مبارياته ويعلن صحوة الفريق للمنافسة على الصدارة .



ويحتل المنيا بهذا الفوز المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 19 نقطة بينما تجمد رصيد الوليدية عند النقطة 4 محتلا المركز الأخير في ترتيب المجموعة .