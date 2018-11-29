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رياضة

محمد عواد: الاهلي بطاقة عبور لمشاركتي كأساسي مع المنتخب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:55 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي السابق و الوحدة السعودي و المنتخب المصري الحالي أن فرصة مشاركته مع المنتخب بشكل اساسي أمر مستعبد خلال الفترة الحاليه

وأضاف في تصريحات لقناة روتانا خليجية أنه في ظل عدم انضمامه للاهلي او الزمالك فمشاركته بشكل اساسي مع المنتخب امر مستبعد حيث يمثل الاهلي 80% من قوام المنتخب الاساسي

و تابع ان لاعبي المنتخب اللذين خاضوا وديه البرتغال استعدادا لمونديال روسيا 2018 مثلوا 99% من المشاركين بشكل اساسي مع المنتخب بالمونديال مشددا انه اثناء مشاركته بوديه اليونان كانت في ظل ظروف صعبه خاصه مع تردد انباء كثيرا حول استبعاده من قائمة المنتخب لمونديال روسيا 2018

وأكمل أنه راض عن ادائه و مستواه مع الوحدة و المنتخب مشددا انه يقدم ما عليه و امكانيه مشاركته كاساسي مع المنتخب امر يعود للجهاز الفني فقط
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