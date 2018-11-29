ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس عاطلين قاما بتوزيع مخدرات على طلاب مدارس بالإسكندرية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:54 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
امرت نيابة ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم، الخميس، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما على خلفية قيامهما بتوزيع مخدر الحشيش على طلاب المدارس.

كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط قسم رعاية الأحداث مفادها قيام "حسام م س"، 25 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان المنتزه بمزاولة نشاط إجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وتوزيعها على الأحداث وطلاب المدارس بمنطقة الحرمين دائرة قسم ثان المنتزه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وتم ضبطه وبحوزته 72 قطعة لمخدر الحشيش تزن 130 جراما، بقصد الإتجار، و تحرر المحضر رقم 497/21619/ 2018 جنايات قسم ثان المنتزه.

كما تم ضبط "بسام.ع ع"، 31 عاما، عاطل، مقيم منطقة الحرمين دائرة قسم ثان المنتزه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة وتوزيعها على الأحداث وطلاب المدارس بمنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته " 23 " قرصا مخدرا ، بقصد الإتجار، و تحرر المحضر رقم 21620/ 2018 جنح قسم ثان المنتزه.
loading...

ترشيحاتنا

وزير سعودي: جماعة الإخوان شر على البلاد والعباد

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن عودة رمضان صبحي للقلعة الحمراء

الأهلي يهاجم اتحاد كرة اليد بسبب الجماهير

الأهلي يذبح عجلا للتخلص من النحس .. صور

صدمة جديدة للأهلي .. غياب نجم الفريق 5 أسابيع

فيديوجراف| جهاز كشف الكذب يفضح جريمة قتل أم وأطفالها

شاهد... جماهير الزمالك تعترض سيارة كهربا قبل دخوله النادى

فضيحة لـ أردوغان.. كتب حسن البنا وسيد قطب ألهمت قاتل السفير الروسي

أم تلقى بطفليها فى صندوق قمامة بمدينة نصر

نجم الأهلي يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد

الاتحاد السكندري يعلن مشاركة داوودا وسيسيه أمام الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلبان يتقاضيان راتبا شهريا لهذا السبب.. صور

بيضرب بألف لسان ولسان.. حكاية الأراجوز المصري من فن الحواديت لدخوله تراث يونسكو.. صور

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

فيديو

شاهد.. عقار جديد لعلاج السرطان يغير طرق العلاج بنسبة 100%
فيديوجراف | طبيب الموت .. كريستوفر دانتش
فضيحة.. قطر تستخدم منظمات غير حكومية للتجسس لصالح نظام تميم
صعيدية بمليون راجل.. صدى البلد يحاور مروة سائقة التروسيكل..والرئيس السيسي يكرمها
شاهد.. موجات تسونامي تهدد بزوال جزيرة وسكانها من الوجود

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟