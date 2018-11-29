حبس عاطلين قاما بتوزيع مخدرات على طلاب مدارس بالإسكندرية

امرت نيابة ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم، الخميس، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما على خلفية قيامهما بتوزيع مخدر الحشيش على طلاب المدارس.



كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط قسم رعاية الأحداث مفادها قيام "حسام م س"، 25 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان المنتزه بمزاولة نشاط إجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وتوزيعها على الأحداث وطلاب المدارس بمنطقة الحرمين دائرة قسم ثان المنتزه مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات وتم ضبطه وبحوزته 72 قطعة لمخدر الحشيش تزن 130 جراما، بقصد الإتجار، و تحرر المحضر رقم 497/21619/ 2018 جنايات قسم ثان المنتزه.



كما تم ضبط "بسام.ع ع"، 31 عاما، عاطل، مقيم منطقة الحرمين دائرة قسم ثان المنتزه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة وتوزيعها على الأحداث وطلاب المدارس بمنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته " 23 " قرصا مخدرا ، بقصد الإتجار، و تحرر المحضر رقم 21620/ 2018 جنح قسم ثان المنتزه.