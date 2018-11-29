نائب محافظ القاهرة للجنوبية: إنشاء شبكة طرق جديدة بحي المعصرة للقضاء على التكدس المروري

أكد اللــواء أحــمد فـــؤاد نائب محافظ القــاهـرة للمنطقــة الجنـوبيـة أنه سيتم إنشـاء شبكــة طـــرق جــديــدة بــالمنطقـة الجنـوبيــة بتــرعة الخشاب بحي المعصرة لتكــون بــديلــة لطــريـق الكـورنـيش، وذلك فــي إطــار حـــرص الــدولة لتنفيــذ مشـــروعــات قــوميــة تخــدم المواطنين، والقضــاء علــى التكــدس المــروري.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده فؤاد مع مستشــار المحــافـظ للطــرق، واللــــــواء هشــام أبــوالنصر مــديـــر شـرطــة المــرافـق، ورئيــــس حـــي المعصـــرة.



وأوضح نائب حافظ أن شبكة الطرق الجديدة ستكون بــدايتـها مـن شــارع أحمـــد زكـــــــي بـالبسـاتيـن لتصــل إلــى منطقــة الــدواجـن والطـريـق الــدائــري الأوسطي، ويبلــغ عـرض الشــارع 40 متـرا، ويشمل 4 حــارات مــروريــة يتـــم تنفيــذ المـرحلة الأولى بطول 2.600 متـر.



وطــالب نائب المحافظ بإزالــــة كـافــة الإشغالات لإنهــاء المشــروع في 4 أشهـــر بــالإضـافــة إلى التنسـيق مــع شــركة الكهـــرباء والمصـريـة للاتصـالات لنقـل ودفـن كابلات الكهـرباء بجــوار الــرصيـف وزرع أعمــدة إنـارة بــالجــزيــرة الوسطـــــى وإنشــاء بالـوعات لتصريف ميـــاه الأمطــار عـلى أن يتــــم عقـــد لقـــــــــــاء الأربعــاء المقبل، لتــوضيــح الــرســم الهنـدسي للمشــروع للبــدء الفــوري في التنفيذ.