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أخبار العالم

فتح: كشف الخونة مسربي العقارات في القدس أصاب الكثيرين في مقتل

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:12 م
القدس العربية المحتلة
القدس العربية المحتلة
أ ش أ
قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن كشف خيوط الخونة ومسربي العقارات في القدس أصاب الكثيرين من أعداء شعبنا في مقتل، خاصة أولئك الأقزام أصحاب الأجندات الحزبية أو عملاء الاحتلال.

وأضاف القواسمي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حملة ضخمة شاركت فيها إسرائيل وعملاؤها، وتقاطعت معها أجندات حزبية لا ترى في الوطن إلا مناسبات للتخوين والتكفير وفضائيات محرضة، هدفت إلى إلصاق تهم تسريب العقارات لجهات رسمية وتشويه صورة القيادات الوطنية التي هي في الحقيقة من يحارب الخونة ومسربي العقارات.

وأوضح القواسمي أن الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية الهائلة، واعتقال قادة فتح في القدس يفند الكذب والتضليل، ويوضح الحقيقة، داعيا شعبنا إلى الحذر من الفبركات والأكاذيب التي يحاول الاحتلال الترويج لها، والتي كان آخرها الفيديو المفبرك حول قضية الآثار في الخليل، مؤكدا أن هذا الفيديو ما هو إلا استمرار لذات النهج التضليلي الذي لا يمت للحقيقة بشيء.
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