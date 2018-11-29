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أخبار العالم

الجيش الليبي: نتطلع لمبادرة روسية تدعم الحل السياسي للأزمة الليبية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:12 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أ ش أ
أعرب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، عن تطلع القيادة لمبادرة روسية دعما للحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكدا قدم العلاقة بين موسكو والجيش الليبي، وقدرة موسكو على التأثير في القضية الليبية.

وفي حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المسماري إن "رأي الجانب الروسي، مثلما صرح وزير الخارجية الروسي، يقوم على أساس أن الحل يجب أن يكون حلا سياسيا باتفاق كل الليبيين وبإجماع كل الليبيين على حل ليبي داخلي".

وتابع المسماري: "نحن نتطلع إلى هذا الحل وإلى الدعم الروسي في هذا الجانب، سواء من خلال الأمم المتحدة سواء من خلال بعثة غسان سلامة، أو من خلال المنظمات الدولية"، مضيفا: "نتطلع إلى هذا الدور وأن يتطور أكثر للتدخل بشكل مباشر في الملف الليبي بمبادرة روسية غير مرتبطة بالمبادرات السابقة".
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