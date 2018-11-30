مستقبل وطن ينظم الملتقى التوظيفي الثاني بالقليوبية

ينظم حزب مستقبل وطن بالقليوبية الملتقى التوظيفي الثاني غدا السبت بمدينة الخصوص ويوفر الملتقى 5000 فرصة عمل للشباب من الجنسين لجميع المؤهلات وبدون وكذلك جميع المهن والوظائف المختلفة.



ويشارك بالملتقى أكثر من 70 شركة من كبار الشركات العالمية والمصرية، تقدم كل منها عددا كبيرا من المزايا الوظيفية للشباب للالتحاق بالعمل بها، منها الاستقرار الوظيفي والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وزيادة المرتب سنويا.



وقال النائب عاطف ناصر أمين المحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إلى اهتمام الحزب بأزمة البطالة من خلال توفير فرص عمل وتنظيم عدد كبير من الملتقيات الوظيفية بكل مراكز ومدن القليوبية خلال الفترة القادمة.



وقال علاء صبيح أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، إن جميع أمانات الحزب تشارك في الملتقى الثاني وجرى توجيه الدعوة لأمناء المراكز والأقسام بالمحافظة للحضور والتأكيد على أهمية الإعلان عن الملتقى وتوفير وسائل انتقال من كل أنحاء المحافظة للشباب الراغب في الحضور والباحث عن فرصة عمل.