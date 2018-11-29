الأزهر ينشر استبيانًا للطلاب عن نظام امتحانات الصف الأول الثانوي

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نشر استمارة استبيان للطلاب على مستوى الجمهورية، عن تطبيق نظام الامتحانين فى نهاية كل فصل دراسى للصف الأول الثانوي علمي وأدبي، فى العام الدراسي 2018-2019 وحصول الطالب على أعلى الدرجتين من الامتحانين.



وجاء فى الإستبيان ما نصه:

أشر بعلامة صح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات الآتية:

1- هل توافق على دخول الامتحانين فى نهاية كل فصل دراسي

2- الامتحانين يعطيان أكثر من فرصة للطالب للحصول على الدرجة الأعلى

3- الامتحان الثاني يمكنني من استدراك ما فاتنى

4- أكثر من اختبار يدربني على كيفية أداء الإمتحان



كما يعقب الطالب فى النهاية بكتابة، اسم المعهد واسم الطالب والمنطقة التابع لها، ثم يتم جمع هذه الإستمارات للبت فيها وإعلان القرار النهائي بشأن نظام امتحانات الصف الأول الثانوي الجديد.

