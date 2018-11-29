أبو كريشة: مشروعات المستشفيات والمول التجاري تخدم كل المحامين



أعلن خالد أبوكريشة، أمين عام نقابة المحامين، اعتراضه ومجلس النقابة العامة على الدعوات التي أطلقها بعض النقباء الفرعيين، وعضو المجلس، للاعتراض على القرض الذي تعاقدت النقابة عليه لإنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري مؤكدا أن هذه الدعوات هدفها الظهور لجمع أصوات الزملاء قبل انتخابات مجلس النقابة، وأنها تخرج من نطاق الجماعية في العمل النقابي.



وقال «أبوكريشة» إن الدعوات التي أطلقها بعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية، والنقابة العامة للمحامين، للاعتراض على القرض الذي تعاقدت النقابة عليه لإنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري، خصوصا وأن القرار صادر بأغلبية أعضاء المجلس، وأنه ينبغي أن يكون الاعتراض داخل المجلس، مؤكدا أن المشروعات تخدم جميع المحامين حيث تذهب عوائد هذه المشاريع إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.



وأصدر عضوا مجلس نقابة المحامين عبد الحميد الروبي و7 نقباء فرعيين، بالإضافة إلى عدد من رموز المعارضة لسياسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الجمعة الماضية، بيانًا يدعو فيه المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد سياسات النقيب وفقًا لما أعلنوه، للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة.

