معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يسير بخطى ثابتة.. وطلبات الجهاز الفني أوامر

أبدى معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، سعادته الكبيرة عقب الفوز العريض الذي حققه على أبي صقل بخمسة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.



وأضاف البطاوي: "الحمد لله على الفوز، اللاعبون كانوا رجالا، ونججنا في تحقيق الفوز في المباراة.. حضرنا لمباراة اليوم منذ الأسبوع الماضي، وكنا نخشى على الفريق من المباريات السهلة، لكننا نجحنا في تحقيق ما أردناه من اللقاء".



وتابع: "الفريق يسير بخط ثابتة نحو تحقيق هدفه المحدد وهو الصعود للدوري الممتاز، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية في مباراة اليوم.. لسوء حظنا سيتوقف الدوري مرة أخرى، وكنا نأمل أن تستمر المسابقة بشكل متواصل، لكن قدر الله وما شاء فعل".



وأوضح: "سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة أمام القناة والتي ستكون قوية لأننا سنواجه أحد الأندية المنافسة على الصدارة".



وتابع: "الجهاز الفني بقيادة الكابتن رمضان السيد سيجهز الفريق في الفترة المقبلة، وبكل تأكيد سنخوض مباريات ودية حتى موعد المباراة المقبلة".



وواصل: "أوجه الشكر إلى فريق أبي صقل المحترم، الذي رغم ضعف الإمكانيات يصر على خوض المباريات".



وأتم حديثه حول صفقات الفريق في يناير قائلا: "نجحنا في ضم سيف الخشاب وهو لاعب واعد، وبكل تأكيد ما سيطلبه الجهاز الفني سيتم توفيره".