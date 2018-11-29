ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يسير بخطى ثابتة.. وطلبات الجهاز الفني أوامر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أبدى معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، سعادته الكبيرة عقب الفوز العريض الذي حققه على أبي صقل بخمسة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.

وأضاف البطاوي: "الحمد لله على الفوز، اللاعبون كانوا رجالا، ونججنا في تحقيق الفوز في المباراة.. حضرنا لمباراة اليوم منذ الأسبوع الماضي، وكنا نخشى على الفريق من المباريات السهلة، لكننا نجحنا في تحقيق ما أردناه من اللقاء".

وتابع: "الفريق يسير بخط ثابتة نحو تحقيق هدفه المحدد وهو الصعود للدوري الممتاز، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية في مباراة اليوم.. لسوء حظنا سيتوقف الدوري مرة أخرى، وكنا نأمل أن تستمر المسابقة بشكل متواصل، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وأوضح: "سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة أمام القناة والتي ستكون قوية لأننا سنواجه أحد الأندية المنافسة على الصدارة".

وتابع: "الجهاز الفني بقيادة الكابتن رمضان السيد سيجهز الفريق في الفترة المقبلة، وبكل تأكيد سنخوض مباريات ودية حتى موعد المباراة المقبلة".

وواصل: "أوجه الشكر إلى فريق أبي صقل المحترم، الذي رغم ضعف الإمكانيات يصر على خوض المباريات".

وأتم حديثه حول صفقات الفريق في يناير قائلا: "نجحنا في ضم سيف الخشاب وهو لاعب واعد، وبكل تأكيد ما سيطلبه الجهاز الفني سيتم توفيره".
loading...

ترشيحاتنا

رئيس صناعة النواب يحذر من كارثة تهدد نصف تعداد الشباب المصري

من بينها جزر سليمان والفاتيكان.. 10 بلدان من غير جيوش.. لماذا قررت هذه الدول عدم حاجتها للجيوش نهائيًا؟

بشرى سارة للمصريين .. لهذا السبب تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة ..فيديو وصور

بعد سحب البطولة من قطر.. الأهلى أو الزمالك على موعد للمشاركة فى كأس العالم

شاهد.. عقار جديد لعلاج السرطان يغير طرق العلاج بنسبة 100%

الغذاء والدواء تعتمد أول عقار لعلاج السرطان .. تعرف على نتائجه

فى عيد ميلاده .. تعرف على زيجات حميد الشاعرى وجنسياتهن

تفاصيل عودة جثمان المصري المقتول فى السعودية.. والسلطات تتعقب الجانى للقصاص

لعشاق طاجن الفريك بالقراميط تعرفي على طريقة تحضيره

10 معلومات عن سالومي زورابيشفيلي أول رئيسة لـ جورجيا

محمد رمضان يوجه رسالة إلى الجمهور عبر تويتر

إبراهيم سعيد عن محمد صلاح: سيبوه في حاله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلبان يتقاضيان راتبا شهريا لهذا السبب.. صور

بيضرب بألف لسان ولسان.. حكاية الأراجوز المصري من فن الحواديت لدخوله تراث يونسكو.. صور

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

فيديو

نور تفاجئ الجميع: لم أحضر أي فيلم بمهرجان القاهرة السينمائي
هشام الجزار: 3 عوامل يفتقدها المنتج المصري لكي ينافس المستورد.. فيديو
محام: المستشفيات الجامعية تفرز كوادر طبية قوية.. فيديو
بث مباشر.. حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟