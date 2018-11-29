الرئيس التونسي يفضح الإخوان قبل حلول ذكرى ثورة الياسمين.. السبسي: النهضة لديها تنظيم سري خطط لاغتيالي مع الرئيس الفرنسي السابق.. وهيئة الدفاع عن معارضي الإخوان كشفت المستور

السبسي: العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة "النهضة"

تحقيقات جريمة اغتيال البراهمي وشكري بلعيد كشفت الوجه الدموي لإخوان تونس

النهضة: هجوم قصر قرطاج على قياداتنا سابقة خطيرة







والذي أعلن عن وجود مخطط سنة 2013 لإغتيال رئيس الجمهورية الحالي (لم يكن يشغل هذه الخطة آنذاك) والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، قبل أن تتم سرقة الوثيقة المتعلقة بهذا المخطط".



وأضاف الرداوي أن المعلومات الجديدة التي تضمنها الملف، تؤكد سرقة الجهاز الذي يتم من خلاله حرق الوثائق بعد أن تم حجزه.

وكشف أن "المدعو عبد العزيز الدغزني، صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (زوج سميرة الغنوشي ابنة أخ راشد الغنوشي) كان مسؤولا على هذا الجهاز ولم يتم الإستماع إليه بعد أو استنطاقه، بل تم اخفاء هويته".



وأكد أن "حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي، ضحت بمصطفى خضر لإخفاء هوية صهر راشد الغنوشي وكذلك لإخفاء هوية رضا الباروني الذي كان يشغل خطة المسؤول الإداري والمالي في حركة النهضة أنذاك والمكلف حاليا بالتعبئة".



وأفاد الردواي بأن "هيئة الدفاع طلبت كذلك من رئيس الجمهورية الإستماع إلى أعضائها خلال الاجتماع القادم لمجلس الأمن القومي، قصد تقديم المعطيات الجديدة المتعلقة بملف" بلعيد والبراهمي، مبرزا "ضرورة أن يتعهد المركز الوطني للاستخبارات بإصدار تقارير دورية حول هذا الملف".



وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي كانت أعلنت، في أكتوبر الماضي، عن وجود ما أسمته بـ"الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية.

وقالت وقتها إن الغرفة السوداء كانت تضم "وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر"، مؤكدة "وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي".



وفي المقابل، استنكرت حركة النهضة، في بيان، ما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، زاعمة أنها هجمات باطلة وتهم زائفة تجاهها واعتبرت الحركة، أن ''توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة والتهجم على قيادات سياسية من قصر قرطاج هو سابقة خطيرة تتعارض مع حيادية المرفق الرسمي ودور الرئاسة الدستوري الذي يمثل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة''.



مع اقتراب تونس من الذكرى الثامنة لثورتها، التى سميت بثورة الياسمين، والتى أنهت حكم رئيسها السابق زين العابدين بن على وصعود الإسلاميين إلى سدة الحكم قبل انسحابهم من صدارة المشهد في 2013 عقب سقوط تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، فجر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مفاجأة من العيار الثقيل حيث اتهم لحركة النهضة التى تعد الفرع التونسي للإخوان بأنها خططت لاغتياله والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في عام 2013.وقال الرئيس التونسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، الخميس، إن العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة "النهضة"، وشدد على أنه لن يسمح بالتهديدات وأن الكلمة للقضاء، وأكد السبسي أنه غير منحاز لأي طرف على حساب طرف آخر، مؤكدا على أنه لا يعمل إلا لمصلحة تونس، واختتم الرئيس كلمته متوجها بالكلام إلى "حركة النهضة" قائلا باللهجة التونسية: ''إذا خلا لك الجو فبيضي وفرّخي...أما معايا أنا هذا ما يمشيش''. (إذا وجدت نفسك وحيدا فافعل ما شئت.. لكن هذا لن يجدي معي نفعا ).اتهامات السبسي أتت في إطار الأزمة السياسية التى تهز إخوان تونس إثر الكشف عن امتلاك النهضة جهازا سريا على غرار ما امتلكه التنظيم الأم للإخوان في مصر والذي يؤكد على انتهاج الجماعة طريق العنف من أجل تنفيذ مأربها بالوصول للحكم.ووفقا لما كشفته هيئة الدفاع التونسية عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي السياسين المعارضين اللذان تم اغتيالهما عن معطيات جديدة عن الجهاز السري لحزب النهضة، إذ قالت إنه كان يخطط لاغتيال الرئيسين التونسي والفرنسي عام 2013.واغتال مسلحون مجهولون، في 26 يوليو 2013، السياسي التونسي المعارض محمد البراهمي بالرصاص أمام منزله في تونس العاصمة، وقبله بشهور، اغتيل القيادي في الجبهة الشعبية الذي عرف بمعارضته الشرسة للحكومة التي تقودها حركة النهضة، شكري بلعيد، بإطلاق أربع رصاصات في رأسه وصدره.وخلال لقائه مع الرئيس السبسي، قدم وفد هيئة الدفاع تقريرا حول مستجدات ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، خاصة فيما يتعلّق بالجهاز السري للنهضة، وذكر أعضاء الوفد، وهم أنور الباصي ورضا الرداوي وإيمان غزارة، بأنّهم قدّموا للسبسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي، التقرير.وأضاف أعضاء الوفد، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن الوفد قدم أيضا للسبسي بطلب تعهد مجلس الأمن القومي بالملف، وتكوين لجنة برئاسة شخصية وطنية، للتحقيق.وصرح الرداوي، حسب ما ورد في فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية، بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12، كان استمع يوم 21 نوفمبر الجاري إلى "عون الأمن الذي قام بعملية حجز الوثائق (التي كانت موجودة بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية).