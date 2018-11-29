منتخب الشاطئية يلتقى لبنان في مباراتين وديتين الأسبوع المقبل

يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق مباراتين وديتين مع نظيره منتخب لبنان في إطار المباريات التجريبية لفراعنة الشاطئية.



ويستعد منتخب الشاطئية للمشاركة ضمن منافسات أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر القادم.



ومن المقرر أن يواجه فراعنة الشاطئية نظيره اللبنانى على مدار يومى الأحد والإثنين المقبل.



يذكر أن منتخب الشاطئية تغلب على لبنان فى المباراة الودية الأولى التى جمعت بينهما اليوم الخميس بنتيجة 5/3 أحرز أهداف الفراعنة كل من مصطفي سمير هدفين وعبدالرحمن حسن هدفين والحسيني طه هدفا.