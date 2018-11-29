محام: المستشفيات الجامعية تفرز كوادر طبية قوية.. فيديو

قال أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، إن المستشفيات الجامعية لها دور مهم جدًا بالنسبة للمواطنين، وللأطباء العاملين بها، حيث تفرز بدورها كوادر طبية قوية.



وتابع "عبد العزيز" خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 60% من المواطنين يستخدمون المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج الخاص بهم.



وأضاف أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد ينشئ بدوره بيئة جديدة للبحث العلمي.