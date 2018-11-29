الحركة الوطنية تعين خمسة مساعدين جدد لرئيس الحزب وأمينا للإسماعيلية

أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارًا بتعيين خمسة مساعدين جدد لرئيس الحزب وتعيين أمينًا لمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة لاختيار عدد من القيادات في عدد من المناصب التنظيمية داخل الحزب.



وجاء القرار يحمل رقم "٤" لسنة ٢٠٢٨ ووفقًا لقانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لينة ١٩٧٧ ووفقًا إلى لائحة النظام الأساسي وتقرر تعيين الدكتور أحمد رؤوف السيد علي مساعدًا لرئيس الحزب للشئون الاقتصادية والمالية والمشرف علي الأنشطة التكنولوجية والعلوم المستقبلية والدماء الاصطناعي.



كما تقرر تعيين اللواء عبد اللطيف محمد عبد اللطيف مساعد رئيس الحزب والمشرف على شئون محليات وتعيين المستشار محمد طه عبد القادر مساعد رئيس الحزب الشئون القانونية وتعيين ميرفت مصطفي مساعد رئيس الحزب لشئون التواصل السياسي وتعيين الدكتورة كوثر الشناوي مساعد رئيس الحزب لشئون التثقيف والتدريب السياسى وتعيين حربي كامل أمينًا للحزب بمحافظة الإسماعيلية.