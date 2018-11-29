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محافظات

محافظ القليوبية لـ صدى البلد: 118 ألف حالة تعد على الأراضي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:09 م
محافظ القليوبية لـ
محافظ القليوبية لـ " صدى البلد " : 118 الف حالة تعدى
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، أن إجمالى عدد التعديات على الأراضى بالمحافظة بلغت 118 ألف حالة حتى الآن، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت فى الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

وقال عبدالحليم إن الحملات التى شنتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والزراعة، أسفرت عن إزالة 3186 حالة بمساحة 77 فدانا، خلال نوفمبر، في أكبر حملة تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

ووجه المحافظ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.

وأشار عبد الحليم، إلى أنه كلف رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت إزالتها والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها ، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة ورفع المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.
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